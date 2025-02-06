У Німеччині поліція підстрелила нападника, що кинувся на офіцерів з ножем

У Німеччині поліція була змушена вистрелити у нападника з ножем, який кинувся на кількох офіцерів у Бремені.

Про це міська поліція повідомила у своїй заяві 6 лютого, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у ніч на четвер перед будівлею головного залізничного вокзалу Бремена.

За повідомленням поліції, 38-річний чоловік напав з ножем на кількох офіцерів. Точні передумови інциденту, що стався близько 3:30 ночі за місцевим часом, поки що не з'ясовані.

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Нападника негайно доставили до лікарні. Відділ кримінальних розслідувань розпочав слідство.

Правоохоронці звернулися до можливих свідків за інформацією. Чи вистрелив поліцейський у нападника один раз, чи кілька разів, з'ясовують в рамках розслідування.

Поліція поки що не надала жодної додаткової інформації.

Нагадаємо, торік восени у Німеччині посилили заборону на носіння ножів. Це сталося частково у відповідь на терористичну атаку в Золінгені на міському святі, а також на численні напади із використанням ножів.

Згодом у МВС Німеччини зажадали суворого контролю за забороною на ножі, зокрема, на різдвяних ярмарках.