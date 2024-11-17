МВС Німеччини вимагає суворого контролю за забороною на ножі на різдвяних ярмарках

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала владу всіх федеральних земель суворо дотримуватися заборони на носіння ножів на різдвяних ярмарках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вони повинні послідовно накладати штрафи в разі порушень. "Кожен, хто порушить законну заборону на носіння ножів, буде оштрафований на суму до 10 000 євро. Заборона на носіння ножів може бути суворо дотримана. Правило тут таке: нульова толерантність!"", – сказала вона.

Так званий пакет безпеки гарантує, що носіння ножів на різдвяних ярмарках тепер заборонено. Це принесе більше безпеки для всіх відвідувачів. "Поліція буде присутня в багатьох місцях і забезпечуватиме безпеку, зокрема, тут", – сказав Фезер.

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Бундестаг і Бундесрат вирішили посилити закони про зброю, частково у відповідь на терористичну атаку в Золінгені. Заборона на носіння ножів набула чинності 31 жовтня і вперше поширюється на сезон різдвяних ярмарків, який зараз розпочинається. Відвідувачам заборонено мати при собі будь-які ножі, незалежно від того, чи є вони зброєю в розумінні Закону про зброю.

Винятки стосуються певних груп, таких як торговці, працівники екстрених служб і пожежники, а також учасники ярмарків. Транспортування ножів також дозволено, але вони повинні бути "недоступними", наприклад, в упаковці.

Однак Фезер не може сама забезпечити виконання своїх вимог, оскільки поліція – це справа земель. У найбільшій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія поліція хоче скористатися новими повноваженнями. "Зміни хороші, вони важливі, і вони дозволяють владі проводити розумні перевірки. Щоб ми всі могли спокійно насолоджуватися різдвяним ярмарком", – заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль. Замах на вбивство в Золінгені, зокрема, показав, "що ми вразливі, коли йдеться про безпеку", сказав міністр.

У відповідь на цей випадок, а також на загальне зростання кількості насильницьких злочинів із застосуванням ножів, Міністерство внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії вже видало указ про збільшення кількості поліцейських на публічних заходах. "Це стосується і різдвяних ярмарків", – сказав речник міністерства.

Збільшення кількості поліцейських на місцях також сприятиме дотриманню заборони на носіння ножів: "На додаток до заходів, вжитих організаторами, поліція буде проводити особисті обшуки і обшуки сумок на предмет наявності зброї або інших небезпечних предметів", – сказав речник.

Нагадаємо, нещодавно в МВС Німеччини запропонували розширити повноваження Федерального відомства кримінальної поліції, зокрема щодо таємних обшуків, аргументуючи це загрозою ісламістського тероризму. Проте міністр юстиції висловився проти.

Також запропонували посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.