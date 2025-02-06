В Германии полиция подстрелила нападавшего, который бросился на офицеров с ножом

В Германии полиция была вынуждена выстрелить в нападавшего с ножом, который бросился на нескольких офицеров в Бремене.

Об этом городская полиция сообщила в своем заявлении 6 февраля, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на четверг перед зданием главного железнодорожного вокзала Бремена.

По сообщению полиции, 38-летний мужчина напал с ножом на нескольких офицеров. Точные предпосылки инцидента, произошедшего около 3:30 ночи по местному времени, пока не выяснены.

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Нападавшего немедленно доставили в больницу. Отдел уголовных расследований начал следствие.

Правоохранители обратились к возможным свидетелям за информацией. Выстрелил ли полицейский в нападавшего один раз или несколько раз, выясняют в рамках расследования.

Полиция пока не предоставила никакой дополнительной информации.

Напомним, осенью прошлого года в Германии ужесточили запрет на ношение ножей. Это произошло частично в ответ на террористическую атаку в Золингене на городском празднике, а также на многочисленные нападения с использованием ножей.

Впоследствии в МВД Германии потребовали строгого контроля за запретом на ножи, в частности, на рождественских ярмарках.