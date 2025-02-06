В Германии полиция подстрелила нападавшего, который бросился на офицеров с ножом
В Германии полиция была вынуждена выстрелить в нападавшего с ножом, который бросился на нескольких офицеров в Бремене.
Об этом городская полиция сообщила в своем заявлении 6 февраля, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в ночь на четверг перед зданием главного железнодорожного вокзала Бремена.
По сообщению полиции, 38-летний мужчина напал с ножом на нескольких офицеров. Точные предпосылки инцидента, произошедшего около 3:30 ночи по местному времени, пока не выяснены.
Нападавшего немедленно доставили в больницу. Отдел уголовных расследований начал следствие.
Правоохранители обратились к возможным свидетелям за информацией. Выстрелил ли полицейский в нападавшего один раз или несколько раз, выясняют в рамках расследования.
Полиция пока не предоставила никакой дополнительной информации.
Напомним, осенью прошлого года в Германии ужесточили запрет на ношение ножей. Это произошло частично в ответ на террористическую атаку в Золингене на городском празднике, а также на многочисленные нападения с использованием ножей.
Впоследствии в МВД Германии потребовали строгого контроля за запретом на ножи, в частности, на рождественских ярмарках.