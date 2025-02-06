Данія посилить перевірку танкерів "тіньового флоту" РФ

Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Данська морська адміністрація почне перевіряти судна, що стоять на якорі біля Скагена. Йдеться про судна, які, за словами данської влади, "не можуть розглядатися як такі, що перебувають у мирному плаванні".

Влада заявила, що ця ініціатива є відповіддю на збільшення активності старих суден, що перевозять нафту через данські води. Раніше Данія проводила такі перевірки лише тоді, коли судно заходило в порт, що танкери "тіньового флоту" РФ робили рідко.

Реклама:

Це значна зміна в політиці Данії, яка довгий час стверджувала, що не перешкоджатиме російським суднам, що проходять через її води. Вона посилалась на договір 1857 року, який дозволяє вільний прохід суден, що прямують через данські протоки.

Наприкінці минулого року Велика Британія почала перевіряти судна, що проходять через Ла-Манш, на наявність у них страхової акредитації, тоді як занепокоєння щодо суден тіньового флоту в Балтійському морі зростає після низки інцидентів, коли кораблі завдавали шкоди підводним кабелям.

Вузькі данські протоки є критично важливою торговельною артерією, через яку з початку повномасштабного нападу РФ на Україну практично безперешкодно надходить російська нафта. Багато танкерів кидають якір біля Скагена на півночі Данії, а деякі судна залишаються там тижнями або місяцями.

Данія веде переговори з іншими європейськими країнами про те, як боротися з "тіньовим флотом". У грудні вона погодилася запровадити перевірку страхових полісів танкерів, що проходять повз неї, за якою можуть послідувати більш відчутні дії щодо суден, які не мають адекватного покриття.

Проте Копенгаген заявляє, що проблема вимагає спільних рішень, і будь-які нові заходи повинні відповідати міжнародному праву.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами з роснафтою санкцій.