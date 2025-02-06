Дания усилит проверку танкеров "теневого флота" РФ

Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Датская морская администрация начнет проверять суда, стоящие на якоре у Скагена. Речь идет о судах, которые, по словам датских властей, "не могут рассматриваться как находящиеся в мирном плавании".

Власти заявили, что эта инициатива является ответом на увеличение активности старых судов, перевозящих нефть через датские воды. Ранее Дания проводила такие проверки только тогда, когда судно заходило в порт, что танкеры "теневого флота" РФ делали редко.

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Это значительное изменение в политике Дании, которая долгое время утверждала, что не будет препятствовать российским судам, проходящим через ее воды. Она ссылалась на договор 1857 года, который позволяет свободный проход судов, следующих через датские проливы.

В конце прошлого года Великобритания начала проверять суда, проходящие через Ла-Манш, на наличие у них страховой аккредитации, тогда как беспокойство относительно судов теневого флота в Балтийском море растет после ряда инцидентов, когда корабли наносили ущерб подводным кабелям.

Узкие датские проливы являются критически важной торговой артерией, через которую с начала полномасштабного нападения РФ на Украину практически беспрепятственно поступает российская нефть. Многие танкеры бросают якорь возле Скагена на севере Дании, а некоторые суда остаются там неделями или месяцами.

Дания ведет переговоры с другими европейскими странами о том, как бороться с "теневым флотом". В декабре она согласилась ввести проверку страховых полисов проходящих мимо нее танкеров, за которой могут последовать более ощутимые действия в отношении судов, не имеющих адекватного покрытия.

Однако Копенгаген заявляет, что проблема требует совместных решений, и любые новые меры должны соответствовать международному праву.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами с роснефтью санкций.