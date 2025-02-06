Парламент Греції не спромігся обрати президента і з третьої спроби

Грецькі депутати не змогли обрати нового президента в третьому турі голосування в четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Константінос Тасулас, попередній спікер парламенту і кандидат прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса на посаду президента, отримав 160 голосів у 300-місній палаті парламенту.

Цього не вистачило до 180 голосів, необхідних для обрання президента в третьому турі. У перших двох турах, 25 і 31 січня, Тасулас також отримав 160 голосів.

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Результат голосування в четвер був очікуваним, оскільки багато опозиційних партій мають власних кандидатів і з самого початку процесу чітко дали зрозуміти, що не голосуватимуть за Тасуласа.

Правоцентристська партія Міцотакіса "Нова демократія" налічує 156 депутатів, і група заявила, що підтримає Тасуласа.

Наступний тур голосування відбудеться 12 лютого. Очікується, що Тасулас буде обраний президентом країни, оскільки для цього у четвертому турі йому знадобиться лише проста більшість голосів 151 депутата.

Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.