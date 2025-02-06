Парламент Греции не смог избрать президента и с третьей попытки

Греческие депутаты не смогли избрать нового президента в третьем туре голосования в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Константинос Тасулас, предыдущий спикер парламента и кандидат премьер-министра Кириакоса Мицотакиса на пост президента, получил 160 голосов в 300-местной палате парламента.

Этого не хватило до 180 голосов, необходимых для избрания президента в третьем туре. В первых двух турах, 25 и 31 января, Тасулас также получил 160 голосов.

Реклама:

Результат голосования в четверг был ожидаемым, поскольку многие оппозиционные партии имеют собственных кандидатов и с самого начала процесса четко дали понять, что не будут голосовать за Тасуласа.

Правоцентристская партия Мицотакиса "Новая демократия" насчитывает 156 депутатов, и группа заявила, что поддержит Тасуласа.

Следующий тур голосования состоится 12 февраля. Ожидается, что Тасулас будет избран президентом страны, поскольку для этого в четвертом туре ему понадобится лишь простое большинство голосов 151 депутата.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

До этого пост президента занимала Екатерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.