Президентом Греції вперше обрали жінку

Парламент Греції обрав колишню голову Державної ради (Верховного адміністративного суду) Катерину Сакелларопулу наступним президентом країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekatimerini.

Катерина Сакелларопулу

Посада президента у Греції - в значній мірі церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

63-річна Сакелларопулу отримала підтримку 261 законодавця з 300 членів парламенту. Її підтримали законодавці від правлячої партії "Нова демократія", ліва опозиція "СІРІЗА" і лівоцентристський рух "Альянс за зміни".

Вона перебуватиме на посаді 5 років. Термін її повноважень розпочнеться з 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента Прокопіса Павлопулоса.

Сакелларопулу стане першою жінкою-главою держави в Греції.