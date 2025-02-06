Мадрид відкинув ідею Ізраїлю перемістити палестинців до Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у четвер відкинув пропозицію міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що Іспанія повинна прийняти переміщених палестинців з Гази.

Його слова наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер Кац наказав армії підготувати план, який би дозволив "добровільний виїзд" мешканців із сектора Гази.

Ця вказівка послідувала за шокуючою заявою президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати планують захопити Газу, переселити палестинців, які там проживають, і перетворити цю територію на "Рив'єру Близького Сходу".

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Кац додав, що Іспанія, Ірландія та Норвегія, які минулого року визнали Палестинську державу, "юридично зобов'язані дозволити будь-якому жителю Гази в'їхати на свою територію".

"Земля жителів Гази – це Газа, і Газа повинна бути частиною майбутньої Палестинської держави", – сказав Альбарес в інтерв'ю іспанській радіостанції RNE, відкинувши ідею Каца.

Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

6 лютого Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.