Мадрид отверг идею Израиля переместить палестинцев в Испанию

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в четверг отверг предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что Испания должна принять перемещенных палестинцев из Газы.

Его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг Кац приказал армии подготовить план, который бы позволил "добровольный выезд" жителей из сектора Газа.

Это указание последовало за шокирующим заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты планируют захватить Газу, переселить палестинцев, которые там проживают, и превратить эту территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

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Кац добавил, что Испания, Ирландия и Норвегия, которые в прошлом году признали Палестинское государство, "юридически обязаны позволить любому жителю Газы въехать на свою территорию".

"Земля жителей Газы – это Газа, и Газа должна быть частью будущего Палестинского государства", – сказал Альбарес в интервью испанской радиостанции RNE, отвергнув идею Каца.

Напомним, 4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газа Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.