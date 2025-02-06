У Польщі підтримали ідею Чехії обмежити пересування "дипломатів" РФ у Шенгенській зоні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав пропозицію Чехії обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Про це пише чеський мовник Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Сікорський заявив, що Чехія виступила з хорошою ідеєю, яку також підтримують спецслужби багатьох країн-членів ЄС.

"Гібридна війна Росії є головною загрозою, і я закликаю країни-члени дотримуватися порад своїх спецслужб", – сказав він.

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Як передає мовник, очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що багато шпигунської діяльності відбувається під дипломатичним прикриттям, що є "загальновідомим фактом".

Саме тому Чехія вимагає, щоб російські дипломати отримували візи і дозволи на проживання, які дозволяють пересуватися лише в межах країни перебування, а не по всій території Шенгенської зони.

Окрім цього, Чехія хоче, аби ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити або пов'язати з фальшивими особами.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

У травні 2024 року уряд Чехії непублічно поновив заклики заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією Європейського Союзу на тлі того, як Прага й Берлін звинуватили Росію в систематичних кібератаках.