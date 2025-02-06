В Польше поддержали идею Чехии ограничить передвижение "дипломатов" РФ в Шенгенской зоне
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал предложение Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.
Об этом пишет чешский вещатель Radio Prague International, передает "Европейская правда".
Сикорский заявил, что Чехия выступила с хорошей идеей, которую также поддерживают спецслужбы многих стран-членов ЕС.
"Гибридная война России является главной угрозой, и я призываю страны-члены следовать советам своих спецслужб", – сказал он.
Как передает вещатель, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что много шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом".
Именно поэтому Чехия требует, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые позволяют передвигаться только в пределах страны пребывания, а не по всей территории Шенгенской зоны.
Кроме этого, Чехия хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с фальшивыми лицами.
Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.
В мае 2024 года правительство Чехии непублично возобновило призывы запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории Европейского Союза на фоне того, как Прага и Берлин обвинили Россию в систематических кибератаках.