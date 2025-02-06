В Польше поддержали идею Чехии ограничить передвижение "дипломатов" РФ в Шенгенской зоне

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал предложение Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Об этом пишет чешский вещатель Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Сикорский заявил, что Чехия выступила с хорошей идеей, которую также поддерживают спецслужбы многих стран-членов ЕС.

"Гибридная война России является главной угрозой, и я призываю страны-члены следовать советам своих спецслужб", – сказал он.

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Как передает вещатель, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что много шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом".

Именно поэтому Чехия требует, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые позволяют передвигаться только в пределах страны пребывания, а не по всей территории Шенгенской зоны.

Кроме этого, Чехия хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с фальшивыми лицами.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

В мае 2024 года правительство Чехии непублично возобновило призывы запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории Европейского Союза на фоне того, как Прага и Берлин обвинили Россию в систематических кибератаках.