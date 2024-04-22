Чехія знову запропонує обмежити поїздки російських дипломатів

Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів країнами, які входять до Шенгенської зони.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, якого цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Свою заяву Ліпавський зробив після появи інформації про затримання двох російських агентів у Німеччині, яких підозрюють у шпигунстві та плануванні диверсії.

Глава чеського МЗС розповів, що хоче підняти питання про російських шпигунів на засіданні Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі в понеділок.

"Ми повинні розробити нові інструменти для боротьби з російською шпигунською загрозою. У понеділок на засіданні Ради я повторю свої пропозиції щодо обмежень для російських шпигунів, які пересуваються Шенгеном. Цього можна досягти швидко", – сказав Ліпавський.

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС. Однак вони все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.

Згідно з чеською пропозицією, російські "дипломати" або секретні агенти під дипломатичним прикриттям, які приїжджають до Європи на короткий час, не матимуть права в'їжджати до жодної країни ЄС, окрім тієї, до якої їм було видано візу.

Інший варіант – зробити біометричні паспорти обов'язковими для російських дипломатів на рівні ЄС, оскільки їх важче підробити.

У січні Ліпавський вже пропонував країнам ЄС обмежити пересування російських дипломатів територією країн Шенгенського договору.