Чехія знову просуває обмеження пересувань "дипломатів" з Росії в Шенгенській зоні

Уряд Чехії непублічно поновив заклики заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією Європейського Союзу на тлі того, як Прага й Берлін звинуватили Росію в систематичних кібератаках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

У документі, поширеному серед членів ЄС у середині квітня, Чехія констатує, що "шпигунство і пропаганда", а також "матеріально-технічне забезпечення диверсій і терористичних актів" є основними завданнями численних російських дипломатів" у Європі.

Прага пропонує не запроваджувати повну заборону на пересування дипломатів із Росії, але вони можуть бути змушені пред'являти в аеропортах дозвіл на поїздку на додаток до документа, що посвідчує особу.

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Документ, поширений Чехією, також відповідає на занепокоєння окремих членів про можливу "відплату" Росії у вигляді обмежень на пересування європейських дипломатів.

"Свобода пересування російських шпигунів по всій Шенгенській зоні не є дипломатичним привілеєм", – стверджує Прага, наголошуючи, що дії Москви у відповідь будуть порушенням міжнародного права.

Крім того, йдеться в документі, ризики можливої російської відплати "явно менші", ніж шкода, завдана агентами Москви в Європі.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС. Однак дипломати РФ все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.