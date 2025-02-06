Прем’єр Чехії сумнівається в реалізації плану Трампа щодо контролю над Газою

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що встановлення контролю над сектором Газа Сполученими Штатами, про який заявляв американський президент Дональд Трамп, буде складним кроком для реалізації.

Про це він заявив на пресконференції після засідання уряду, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

Фіала вважає, що не всі заяви американського президента потрібно сприймати буквально, адже не всі з його кроків є здійсненними.

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"Я думаю, що не всі кроки або заяви президента США Трампа, які ми, безумовно, повинні сприймати серйозно, але ми не повинні сприймати їх буквально, не всі з цих кроків є здійсненними. І я думаю, що це крок, який буде дуже важко реалізувати, як і, наприклад, деякі заяви, що стосуються Гренландії", – заявив він.

Але, за словами чеського міністра, очевидно, що США мають відіграти ключову роль у заспокоєнні та стабілізації ситуації на Близькому Сході в довгостроковій перспективі.

Фіала додав, що ключ до вирішення проблем на Близькому Сході – це ослаблення Ірану і "необхідно розглянути питання про зв'язок між російською та іранською співпрацею".

6 лютого Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.

Того ж дня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у відкинув пропозицію міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що Іспанія повинна прийняти переміщених палестинців з Гази.