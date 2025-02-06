Премьер Чехии сомневается в реализации плана Трампа по контролю над Газой
Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что установление контроля над сектором Газы Соединенными Штатами, о котором заявлял американский президент Дональд Трамп, будет сложным шагом для реализации.
Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".
4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
Фиала считает, что не все заявления американского президента нужно воспринимать буквально, ведь не все из его шагов являются осуществимыми.
"Я думаю, что не все шаги или заявления президента США Трампа, которые мы, безусловно, должны воспринимать серьезно, но мы не должны воспринимать их буквально, не все из этих шагов являются осуществимыми. И я думаю, что это шаг, который будет очень трудно реализовать, как и, например, некоторые заявления, касающиеся Гренландии", – заявил он.
Но, по словам чешского министра, очевидно, что США должны сыграть ключевую роль в успокоении и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе.
Фиала добавил, что ключ к решению проблем на Ближнем Востоке – это ослабление Ирана и "необходимо рассмотреть вопрос о связи между российским и иранским сотрудничеством".
6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.
В тот же день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что Испания должна принять перемещенных палестинцев из Газы.