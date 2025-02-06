Премьер Чехии сомневается в реализации плана Трампа по контролю над Газой

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что установление контроля над сектором Газы Соединенными Штатами, о котором заявлял американский президент Дональд Трамп, будет сложным шагом для реализации.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Фиала считает, что не все заявления американского президента нужно воспринимать буквально, ведь не все из его шагов являются осуществимыми.

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"Я думаю, что не все шаги или заявления президента США Трампа, которые мы, безусловно, должны воспринимать серьезно, но мы не должны воспринимать их буквально, не все из этих шагов являются осуществимыми. И я думаю, что это шаг, который будет очень трудно реализовать, как и, например, некоторые заявления, касающиеся Гренландии", – заявил он.

Но, по словам чешского министра, очевидно, что США должны сыграть ключевую роль в успокоении и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе.

Фиала добавил, что ключ к решению проблем на Ближнем Востоке – это ослабление Ирана и "необходимо рассмотреть вопрос о связи между российским и иранским сотрудничеством".

6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.

В тот же день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что Испания должна принять перемещенных палестинцев из Газы.