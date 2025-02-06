Фінляндія вимагає повернення неповнолітнього порушника кордону з Росії

Прикордонна служба Південно-Східної частини Фінляндії виявила факт перетину кордону в районі Кархусуо в Іматрі в п'ятницю, 31 січня – неповнолітній порушник кордону все ще перебуває в Росії.

Про це пише фінський мовник Yle із посиланням на дані прикордонників, передає "Європейська правда".

Як проінформували прикордонники Південно-Східної частини Фінляндії, неповнолітній перетнув східний кордон з Фінляндії в Росію без дозволу 31 січня.

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За їхніми даними порушник кордону все ще перебуває на території Росії, адже російська влада затримала його.

"Ми зв'язалися з його батьками і намагалися з'ясувати з ними ситуацію. Вони дуже стурбовані", – розповів лейтенант Матті Рантанен з Прикордонної служби Південно-Східної частини Фінляндії.

Фінський прикордонний комісар зажадав повернення порушника кордону до Фінляндії. Якщо повернення не відбудеться так, як того вимагають прикордонні органи, МЗС Фінляндії буде залучено для надання допомоги, зазначив мовник.

Сірпа Нюберг, керівник відділу зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ, повідомив мовнику, що міністерство знає про цей випадок, але наразі не коментує його.

Фінляндія з кінця минулого року закрила пункти пропуску на кордоні з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку з цієї країни.

Схожа ситуація сталася у вересні 2024 року. Тоді група фінських школярів під час екскурсії без дозволу перетнула російський кордон.

Офіцери фінської прикордонної служби помітили несанкціонованих мандрівників у прикордонній зоні Сімпеле і затримали їх.