Финляндия требует возвращения несовершеннолетнего нарушителя границы из России

Пограничная служба Юго-Восточной части Финляндии обнаружила факт пересечения границы в районе Кархусуо в Иматри в пятницу, 31 января – несовершеннолетний нарушитель границы все еще находится в России.

Об этом пишет финский вещатель Yle со ссылкой на данные пограничников, передает "Европейская правда".

Как проинформировали пограничники Юго-Восточной части Финляндии, несовершеннолетний пересек восточную границу из Финляндии в Россию без разрешения 31 января.

По их данным нарушитель границы все еще находится на территории России, ведь российские власти задержали его.

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"Мы связались с его родителями и пытались выяснить с ними ситуацию. Они очень обеспокоены", – рассказал лейтенант Матти Рантанен из Пограничной службы Юго-Восточной части Финляндии.

Финский пограничный комиссар потребовал возвращения нарушителя границы в Финляндию. Если возвращение не произойдет так, как того требуют пограничные органы, МИД Финляндии будет привлечено для оказания помощи, отметил вещатель.

Сирпа Нюберг, руководитель отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел, сообщил вещателю, что министерство знает об этом случае, но пока не комментирует его.

Финляндия с конца прошлого года закрыла пункты пропуска на границе с Россией из-за искусственного миграционного давления, а также позволила пограничникам блокировать искателей убежища из этой страны.

Похожая ситуация произошла в сентябре 2024 года. Тогда группа финских школьников во время экскурсии без разрешения пересекла российскую границу.

Офицеры финской пограничной службы заметили несанкционированных путешественников в пограничной зоне Симпеле и задержали их.