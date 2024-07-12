Фінляндія ухвалила закон для блокування мігрантів, які прямують з Росії

Парламент Фінляндії у п'ятницю ухвалив закон, що дає прикордонникам право блокувати шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії, після того, як країна була змушена закрити свій кордон через наплив мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський мовник Yle.

Законопроєкт був прийнятий 167 голосами "за", 31 – "проти" і один депутат утримався.

Для ухвалення законопроєкту необхідна була більшість у дві третини голосів у 200-місному парламенті.

Реклама:

Уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо заявив, що законопроєкт є життєво важливим для припинення майбутнього припливу мігрантів – незважаючи на те, що закон суперечить міжнародним зобов'язанням Фінляндії в галузі прав людини.

"Це потужний сигнал для Росії, потужний сигнал для наших союзників, що Фінляндія дбає про власну безпеку, ми дбаємо про безпеку кордонів ЄС", – заявив Орпо на пресконференції після голосування.

Закон має тимчасовий характер і діятиме рік. Для введення закону в дію знадобиться спільне рішення уряду і президента.

Закон дозволить фінським прикордонникам розвертати на кордоні прохачів притулку, який використовує у своїх інтересах Росія.

З березня до країни не прибув жоден новий шукач притулку – Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці минулого року.



Фінляндія звинуватила Росію в тому, що вона перетворює міграцію на зброю, заохочуючи десятки мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі, перетинати кордон. Кремль заперечує ці звинувачення.

Гельсінкі вважає, що Москва заохочує перетин кордону у відповідь на вступ до НАТО Фінляндії, яка підтримує Україну.

Фінляндія також посилила безпеку закритого кордону з Росією.