Италия развернет системы ПВО SAMP/T в Литве для участия в учениях

Италия развернет в Литве системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия SAMP/T для участия в предстоящих учениях.

Об этом заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как передает литовский вещатель, Шакалиене сделала это заявление после встречи с Изабеллой Раути, государственным секретарем Министерства обороны Италии, в четверг, 6 февраля.

Литовский министр заявила, что Италия вносит свой вклад в ротационную модель противовоздушной обороны НАТО, "развертывая наземную систему противовоздушной обороны большой дальности SAMP/T на предстоящих учениях в Литве".

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"Это решение вносит значительный вклад в усиление сдерживания и обороны. Безопасность Европы напрямую зависит от обороны северо-восточного фланга, и мы благодарны Италии за ее значительный вклад в безопасность нашего региона", – добавила она.

Фото: Милитарный

Отметим, SAMP/T – противоракетная система, которая предназначена для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

С декабря для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.

А 23 января немецкие батареи ЗРК Patriot начали защищать небо над аэропортом польского Жешува, который важен для украинской логистики в условиях войны.