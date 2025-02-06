Британия отвергла принудительное перемещение палестинцев из Газы, которое предлагает Трамп

Младший министр иностранных дел Великобритании Аннелиза Доддс выступила против предложения президента США Дональда Трампа о принудительном перемещении палестинцев из сектора Газы.

Об этом она сказала во время выступления в Палате общин в четверг, 6 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Доддс заверила, что Великобритания будет выступать "против любых усилий, направленных на перемещение палестинцев в Газе в соседние арабские государства против их воли".

"Не должно быть никакого принудительного перемещения палестинцев, а также никакого сокращения территории сектора Газы", – подчеркнула представительница британского МИД.

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Ранее Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предложение Израиля.