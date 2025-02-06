Прем'єр Литви каже, що Трамп часто непослідовний у своїх заявах

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас прокоментував нещодавні заяви американського президента Дональда Трампа щодо палестинців та заявив, що Трамп часто буває непослідовним.

Про це він сказав журналістам у парламенті у четвер, 6 лютого, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про заяви Трампа щодо витіснення палестинців із сектора Гази, Палуцкас заявив, що "не потрібно поспішати коментувати заяви президента США".

"Я маю на увазі, що він щось сказав, і давайте почекаємо і подивимося, давайте почекаємо тиждень, два тижні", – зазначив він.

Реклама:

Литовський прем’єр зазначив, що багато разів Трамп говорив одне, а наступного дня ситуація була іншою.

"Я розумію, що всі страшенно стурбовані, але, як ми бачили багато разів, він говорить одне, а наступного дня – ситуація вже інша. І я пропоную почекати ще трохи і подивитися, як це може бути реалізовано", – сказав він.

За словами прем'єра, заява Трампа дійсно "досить драматична".

"Але я дуже сумніваюся, що можна взяти 1,7-мільйонне суспільство, розміром з Естонію, і перемістити його в невизначене географічне місце", – акцентував Палуцкас.

6 лютого Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.

Того ж дня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув пропозицію міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що Іспанія повинна прийняти переміщених палестинців з Гази.

Коментуючи ці заяви Трампа, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що встановлення контролю над сектором Гази Сполученими Штатами, буде складним кроком для реалізації.