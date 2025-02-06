Премьер Литвы говорит, что Трамп часто непоследователен в своих заявлениях

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас прокомментировал недавние заявления американского президента Дональда Трампа в отношении палестинцев и заявил, что Трамп часто бывает непоследовательным.

Об этом он сказал журналистам в парламенте в четверг, 6 февраля, передает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о заявлениях Трампа о вытеснении палестинцев из сектора Газа, Палуцкас заявил, что "не нужно спешить комментировать заявления президента США".

"Я имею в виду, что он что-то сказал, и давайте подождем и посмотрим, давайте подождем неделю, две недели", – отметил он.

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Литовский премьер отметил, что много раз Трамп говорил одно, а на следующий день ситуация была другой.

"Я понимаю, что все очень обеспокоены, но, как мы видели много раз, он говорит одно, а на следующий день – ситуация уже другая. И я предлагаю подождать еще немного и посмотреть, как это может быть реализовано", – сказал он.

По словам премьера, заявление Трампа действительно "довольно драматическое".

"Но я очень сомневаюсь, что можно взять 1,7-миллионное общество, размером с Эстонию, и переместить его в неопределенное географическое место", – акцентировал Палуцкас.

6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газа Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.

В тот же день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что Испания должна принять перемещенных палестинцев из Газы.

Комментируя эти заявления Трампа, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что установление контроля над сектором Газы Соединенными Штатами, будет сложным шагом для реализации.