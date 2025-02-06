Зеленський вважає, що у Трампа поки немає офіційного плану врегулювання війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що у його американського колеги Дональда Трампа наразі немає офіційного плану щодо припинення російсько-української війни.

Його слова цитує агентство Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

У четвер, 6 лютого, Зеленський заявив, що у Трампа ще офіційного плану немає.

"Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", – сказав він.

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Український президент зазначив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Окрім цього, Зеленський також висловив переконання, що українська та американські команди працюватимуть разом.

"Не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів", – зауважив він.

Президент висловив переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану "в Києві, не в Києві", десь це може збігатися з реальністю, але в більшості – ні.

"Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", – підсумував він.

Зазначимо, 5 лютого співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Однак 6 лютого стало відомо, що спеціальний представник Трампа щодо України та Росії – Кіт Келлог – не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого.

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні. Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".