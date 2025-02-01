У Трампа кажуть, що мають "гарний, надійний план", що робити з війною в Україні

Обраний Дональдом Трампом спецпосланник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог заявив, що США мають певний план подальших дій для завершення війни.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Келлог наголосив, що вирішення війни Росії проти України відповідає інтересам США у сфері національної безпеки, наголосивши на альянсі Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

"Цього раніше не було. Вони згуртувались і уклали між собою економічні угоди чи угоди про мир. Ми вже бачили північнокорейські війська на полі бою на Курщині в самій Росії, які воювали проти українців", – додав генерал.

Реклама:

"І я думаю, в нас є гарний, надійний план подальших дій, почати говорити і розібратись", – зазначив Келлог.

На питання про те, якими можуть бути подальші дії адміністрації Трампа стосовно Росії та України, обраний Трампом посланник відмовився говорити про деталі, зазначивши, що "це вирішуватиме президент".

Він, однак, уточнив, що його команда намагатиметься забезпечити для США "важелі впливу" як на Росію, так і на Україну.

"Я вкрай впевнений, що ми справді можемо чогось досягти. Ці зусилля очолюватиме президент Трамп, і що добре – то це те, що він майстер укладати угоди, він цілком упевнений у тому, що робитиме", – запевнив Келлог.

Нагадаємо, Кіт Келлог раніше заявляв, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Він також анонсував візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.