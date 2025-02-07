Російські новинні портали пишуть, що неповнолітній хлопець, який перейшов фінсько-російський кордон – нібито 13-річний підліток з родини українців.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про випадок з’явилось на російському новинному порталі "Фонтанка", де своєю чергою посилаються на портал місцевих новин 47news, що спілкувався з представниками поліції.

У матеріалі йдеться, що хлопець, який наодинці перейшов кордон з Фінляндії у Росію – нібито з родини українців, які виїхали до Фінляндії через війну і отримали там тимчасовий захист.

Минулої п’ятниці він перейшов кордон в районі фінського міста Іматра, після чого його затримали російські прикордонники поблизу Свєтогорська і забрали у центр для неповнолітніх правопорушників у Санкт-Петербурзі.

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Російські органи нібито встановили зв’язок із матір’ю підлітка, але та пояснила, що не може їхати за ним до Росії через скрутне фінансове становище, а за законом передати його можуть лише батькам або офіційному опікуну.

Раніше про випадок повідомила Прикордонна служба Фінляндії, не згадуючи деталей про особу хлопця. Фінські прикордонники звернулися до РФ з проханням повернути хлопця на територію Фінляндії, а якщо питання не вдасться зрушити, у процес будуть залучати МЗС.

Речниця пресслужби МЗС Фінляндії Сірпа Нюберг у коментарі суспільному мовнику Yle повідомила, що міністерству відомо про інцидент, але наразі вона не може надати детальніших коментарів.

Нагадаємо, Фінляндія з кінця листопада 2023 повністю закрила сухопутний кордон з Росією у відповідь на штучно створену міграційну кризу і поки не має наміру переглядати це рішення.