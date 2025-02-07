РосСМИ: Подросток, перешедший границу из Финляндии в Россию – якобы 13-летний украинец

Российские новостные порталы пишут, что несовершеннолетний юноша, который перешел финско-российскую границу – якобы 13-летний подросток из семьи украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение о случае появилось на российском новостном портале "Фонтанка", где в свою очередь ссылаются на портал местных новостей 47news, который общался с представителями полиции.

В материале говорится, что подросток, который в одиночку перешел границу из Финляндии в Россию – якобы из семьи украинцев, которые выехали в Финляндию из-за войны и получили там временную защиту.

В прошлую пятницу он перешел границу в районе финского города Иматра, после чего его задержали российские пограничники вблизи Светогорска и забрали в центр для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге.

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Российские органы якобы установили связь с матерью подростка, она сказала, что не может поехать за ним в РФ из-за сложной финансовой ситуации, а по закону передать его могут только родителям или официальному опекуну.

Ранее о случае сообщила Пограничная служба Финляндии, не упоминая деталей о личности мальчика. Финские пограничники обратились к РФ с просьбой вернуть парня на территорию Финляндии, а если вопрос не удастся сдвинуть, в процесс будут привлекать МИД.

Пресс-секретарь пресс-службы МИД Финляндии Сирпа Нюберг в комментарии общественному вещателю Yle сообщила, что министерству известно об инциденте, но пока она не может предоставить более подробных комментариев.

Напомним, Финляндия с конца ноября 2023 года полностью закрыла сухопутную границу с Россией в ответ на искусственно созданный миграционный кризис и пока не намерена пересматривать это решение.