Ермак обсудил со спецпредставителем Трампа его предстоящий визит в Украину

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом 7 февраля утром сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Ермак и Келлог, согласно сообщению, обсудили предстоящий визит спецпредставителя в Украину.

Ермак отметил, что приоритетом для Украины является достижение справедливого и устойчивого мира.

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Также речь шла о ситуации на фронте и вопросах безопасности гражданского населения Украины. Отдельное внимание уделили предстоящим встречам на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Президент Владимир Зеленский ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.

Недавно спецпосланник Трампа говорил, что у США уже есть "хороший, надежный план" для завершения войны в Украине.