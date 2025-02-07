Болгарія отримає близько пів мільярда євро за військову допомогу Україні
Болгарія отримає близько 500 млн євро компенсацій за військову допомогу, виділену Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Болгарський уряд оголосив, що отримав 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправку військової допомоги Україні. Влада в Софії очікує щонайменше ще 300 млн євро від США та Європейської комісії як компенсації за відправку Києву військової техніки.
"Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі", – заявив міністр оборони Атанас Запрянов.
Болгарія передає Україні свою стару військову техніку, виготовлену за радянськими стандартами, а гроші, які вона отримує від союзників по НАТО і ЄС, може інвестувати в закупівлю нового західного озброєння.
Запрянов повідомив, що Болгарія вже відправила Україні шість пакетів військової допомоги, які включали боєприпаси, бронетехніку і несправні ракети ППО для використання як запчастин.
Уряд Болгарії тримає в таємниці, що саме надсилається Києву, але відомо, що основна допомога – це боєприпаси, а також ракети для ключових зенітно-ракетних комплексів С-300.
У 2024 році Болгарія надіслала 150 бронемашин і самохідних гаубиць "Гвоздика" радянського виробництва.
Незважаючи на вигоди для болгарської армії, яка отримує хороші гроші за старе озброєння, проросійські сили в країні залишаються противниками військової допомоги Україні.
Найбільш затятими противниками є президент Румен Радев, проросійська Болгарська соціалістична партія, яка входить до керівної коаліції, та велика прокремлівська партія "Відродження".
У грудні у парламенті Болгарії не дали добро на підписання безпекової угоди з Україною.