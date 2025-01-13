У Болгарії можуть створити уряд з проросійськими соціалістами, які блокували допомогу Україні

Проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП) оголосила в неділю, що приєднається до майбутньої коаліції з правоцентристською партією ГЄРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова та популістською партією "Є такий народ".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

БСП, пряма спадкоємиця тоталітарної Болгарської комуністичної партії, яка була при владі в Болгарії, коли вона перебувала в радянській сфері впливу, рішуче виступає проти військової допомоги Україні.

Партія скептично ставиться до швидкого вступу Болгарії в єврозону і виступає проти закриття вугільної енергетики Болгарії, незважаючи на зобов'язання Софії в рамках "Зеленого курсу".

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Восени 2024 року депутат від БСП здійснив офіційний візит до Росії на запрошення колишнього президента РФ Дмитрія Медведєва. Болгарська контррозвідка також проводила розслідування щодо партії за фактом надання незаконної допомоги російській дипломатичній місії в країні.

Лідер партії Атанас Зафіров є провідним кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра без портфеля, при цьому партія наполягає на отриманні міністерств регіональних, соціальних та екологічних справ.

Ці портфелі безпосередньо пов'язані з виконанням зобов'язань щодо декарбонізації болгарської економіки, взятих на себе перед європейськими партнерами.

"Основний акцент у майбутньому уряді буде зроблено на якості життя людей як ключовому пріоритеті з акцентом на охорону здоров'я, освіту та розвиток ринку праці", – заявляє соціалістична партія.

"У підготовленій угоді сторони зобов'язуються захищати соціальну державу, забезпечувати більше справедливості, в тому числі шляхом перегляду системи доходів, а також кроки для фінансової децентралізації", – додається в повідомленні.

БСП та "Є такий народ" разом керували Болгарією у 2022 році в рамках коаліції, очолюваної проєвропейською партією "Ми продовжуємо зміни". У цей період Болгарія відмовилася надавати Україні державну військову допомогу через опозицію з боку БСП.

Болгарський військово-промисловий комплекс продавав зброю Києву, але через посередників через опір БСП прямим угодам.

Ще тиждень тому ГЄРБ вела переговори про формування уряду з проєвропейською ліберальною партією "Демократична Болгарія", але переговори були раптово перервані Борисовим через розбіжності щодо призначення його правої руки Росена Желязкова на посаду прем'єр-міністра.

Переговори продовжилися в п'ятницю, але тільки з БСП і "Є такий народ", які погодилися призначити Желязкова прем'єр-міністром.

БСП заявляє, що робить все можливе, щоб допомогти Болгарії вийти з важкої політичної кризи, що може статися лише з обранням чергового уряду.

Майбутню коаліцію між ГЄРБ, БСП та "Є такий народ", ймовірно, підтримає одна з двох партій турецької меншини в країні.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.