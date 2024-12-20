У парламенті Болгарії не дали добро на підписання безпекової угоди з Україною

Бойко Борисов, колишній багаторічний прем'єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЄРБ, більше не підтримує підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після того, як тимчасовий прем'єр-міністр звернувся до парламенту з проханням прийняти рішення з цього питання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Нинішній тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев пообіцяв у жовтні приєднатися до країн, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Очікувалося, що Главчев підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Брюсселя в четвер, але тимчасовий уряд відмовився і звернувся за мандатом до парламенту, де ГЄРБ Борисова має найбільше місць.

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Лише шість з 27 країн-членів ЄС – Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр – не підписали таку угоду.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році ГЄРБ підтримувала надання військової допомоги Україні, а сам Борисов часто підкреслював цю підтримку як доказ прозахідної позиції своєї партії.

Але, за словами Борисова, зараз ситуація змінилася.

"Ще пів року тому ми б категорично підтримали таку угоду", – сказав Борисов, додавши, що сьогодні така підтримка рівнозначна "купівлі заводу на 9 вересня".

Правильний народний вислів – "купити завод 8 вересня", що означає укласти дуже погану угоду. 9 вересня 1944 року радянська армія окупувала Болгарію, що не віщувало нічого хорошого для власників фабрик.

Борисов пояснив, що причиною цього стало посилення дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні.

Він додав, що "ми будемо працювати для відновлення або мирного процесу" в Україні, але підкреслив, що це має бути регулярний уряд, який "підпише взаємовигідний договір".

Борисов не пояснив, в чому він вбачає відсутність взаємної вигоди у запропонованій угоді. Відповідаючи на питання про те, як звичайний уряд, в якому бере участь соціалістична партія БСП, може підписати угоду про військову співпрацю з Україною, Борисов сказав: "Якщо угода буде взаємовигідною, жодна сторона не буде заперечувати".

БСП виступає проти надання будь-якої військової допомоги Україні. Незважаючи на скромну кількість депутатів (20 з 240), БСП може стати важливим коаліційним партнером в уряді, очолюваному ГЄРБ.

Лідер ГЄРБ також заявив, що тимчасовий уряд не потребує парламентського мандату для підписання угоди з Україною.

Через кілька хвилин після виступу Борисова тимчасовий прем'єр-міністр Главчев прокоментував його з Брюсселя. Він відкинув звинувачення в тому, що його рішення просити мандат у Національних Зборів було спробою саботувати урядові переговори.

Він сказав, що єдиною причиною, через яку він звернувся до депутатів за схваленням, була запропонована 10-річна тривалість угоди.

Весела Чернева, заступниця директора ECFR і колишня радниця колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, сказала Euractiv, що такий розвиток подій був "подарунком" для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перебуває з візитом у Софії в п'ятницю.

Петков є лідером партії "Ми продовжуємо зміни", другої за величиною сили в парламенті. Без цієї сили практично неможливо сформувати уряд. Це формування рішуче підтримує підписання угоди про безпеку з Україною і заявляє, що її підписання може відбутися в обхід голосування в парламенті.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Про підготовку безпекової угоди між Україною та Болгарією стало відомо наприкінці жовтня.

На сьогодні Україна підписала вже майже три десятки таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.