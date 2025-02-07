Болгария получит около полумиллиарда евро за военную помощь Украине

Болгария получит около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, выделенную Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Болгарское правительство объявило, что получило 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине. Власти в Софии ожидают по меньшей мере еще 300 млн евро от США и Европейской комиссии в качестве компенсации за отправку Киеву военной техники.

"Помогая Украине, мы фактически помогаем себе", – заявил министр обороны Атанас Запрянов.

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Болгария передает Украине свою старую военную технику, изготовленную по советским стандартам, а деньги, которые она получает от союзников по НАТО и ЕС, может инвестировать в закупку нового западного вооружения.

Запрянов сообщил, что Болгария уже отправила Украине шесть пакетов военной помощи, которые включали боеприпасы, бронетехнику и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.

Правительство Болгарии держит в тайне, что именно направляется Киеву, но известно, что основная помощь – это боеприпасы, а также ракеты для ключевых зенитно-ракетных комплексов С-300.

В 2024 году Болгария прислала 150 бронемашин и самоходных гаубиц "Гвоздика" советского производства.

Несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране остаются противниками военной помощи Украине.

Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, которая входит в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Возрождение".

В декабре в парламенте Болгарии не дали добро на подписание соглашения по безопасности с Украиной.