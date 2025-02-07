У Німеччині оприлюднили нову соціологію після скандалу з ультраправими

Рейтинги політичних партій напередодні дострокових виборів у Німеччині 23 лютого істотно не змінилися попри скандал, спричинений рішенням лідера консервативного ХДС/ХСС Фрідріха Мерца спертися на голоси ультраправих у парламенті.

Про це інформує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Опитування, проведене на замовлення громадського мовника ZDF і представлене у п’ятницю, показало, що правоцентристський блок Мерца ХДС/ХСС отримав 30% підтримки виборців – на один відсотковий пункт більше, ніж минулого тижня.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") упала на один відсотковий пункт, але залишилася на другому місці з 20%.

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Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца стабільно тримаються на рівні 15%.

Незначний приріст отримали "Зелені", які зросли на один відсотковий пункт до 15%. Також "Ліві", які дещо зросли до 6%.

Як ліберальні вільні демократи, так і популістський ліворадикальний Альянс Сари Вагенкнехт набрали по 4%, що нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до Бундестагу.

Опитування ZDF є останнім у серії досліджень, які свідчать про те, що підтримка блоку Мерца не постраждала від його рішення ініціювати резолюцію з вимогою посилити міграційну політику, що була ухвалена в парламенті завдяки підтримці депутатів "АдН".

Цей крок викликав шквал критики з боку інших партій і хвилю вуличних протестів у Німеччині, оскільки він порушив давнє табу на будь-яку співпрацю з ультраправими політичними силами.

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.