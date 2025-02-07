В Германии обнародовали новую социологию после скандала с ультраправыми

Рейтинги политических партий накануне досрочных выборов в Германии 23 февраля существенно не изменились, несмотря на скандал, вызванный решением лидера консервативного ХДС/ХСС Фридриха Мерца опереться на голоса ультраправых в парламенте.

Об этом информирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Опрос, проведенный по заказу общественного вещателя ZDF и представленный в пятницу, показал, что правоцентристский блок Мерца ХДС/ХСС получил 30% поддержки избирателей – на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") упала на один процентный пункт, но осталась на втором месте с 20%.

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Социал-демократы канцлера Олафа Шольца стабильно держатся на уровне 15%.

Незначительный прирост получили "Зеленые", которые выросли на один процентный пункт до 15%. Также "Левые", которые несколько выросли до 6%.

Как либеральные свободные демократы, так и популистский леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт набрали по 4%, что ниже 5-процентного порога, необходимого для прохождения в Бундестаг.

Опрос ZDF является последним в серии исследований, свидетельствующих о том, что поддержка блока Мерца не пострадала от его решения инициировать резолюцию с требованием ужесточить миграционную политику, которая была принята в парламенте благодаря поддержке депутатов "АдГ".

Этот шаг вызвал шквал критики со стороны других партий и волну уличных протестов в Германии, поскольку он нарушил давнее табу на любое сотрудничество с ультраправыми политическими силами.

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.