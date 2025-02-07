Литва передала Україні запчастини для БТР М113

Литва у пʼятницю, 7 лютого, відзвітувала про передання Україні пакета військової допомоги, до складу якого увійшли ваговози та запчастини для бронетранспортерів М113.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Нова військова допомога від Литви до України була доставлена "в середині цього тижня", зазначає оборонне відомство.

Литовське Міноборони також нагадало, що військова допомога Україні цього року буде зосереджена на протиповітряній обороні, боєприпасах, безпілотниках, антидронових системах і підтримці української оборонної промисловості.

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З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 768 мільйонів євро, за даними відомства.

У січні в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви. Цей пакет допомоги містив безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.

Минулого тижня Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.