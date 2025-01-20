Україна отримала від Литви новий пакет допомоги з дронами місцевого виробництва

Наприкінці минулого тижня в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви.

Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги містить безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.

Міноборони Литви

"Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку", – сказала міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

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За її словами, також були усунуті бюрократичні перепони, і відтепер допомога буде надходити в Україну ще швидше.

Литва планує цьогоріч зробити основними напрямками підтримки України протиповітряну оборону, боєприпаси, дрони, засоби боротьби з дронами, а також підтримку української оборонної промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року новостворений уряд Литви майже у повному складі приїздив до Києва.

Наприкінці листопада Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами.