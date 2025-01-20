Україна отримала від Литви новий пакет допомоги з дронами місцевого виробництва
Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 17:44 —
Наприкінці минулого тижня в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви.
Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".
Пакет допомоги містить безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.
"Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку", – сказала міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.
За її словами, також були усунуті бюрократичні перепони, і відтепер допомога буде надходити в Україну ще швидше.
Литва планує цьогоріч зробити основними напрямками підтримки України протиповітряну оборону, боєприпаси, дрони, засоби боротьби з дронами, а також підтримку української оборонної промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року новостворений уряд Литви майже у повному складі приїздив до Києва.
Наприкінці листопада Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами.