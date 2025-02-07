Литва передала Украине запчасти для БТР М113

Литва в пятницу, 7 февраля, отчиталась о передаче Украине пакета военной помощи, в состав которого вошли грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Новая военная помощь от Литвы в Украину была доставлена "в середине этой недели", отмечает оборонное ведомство.

Литовское Минобороны также напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на противовоздушной обороне, боеприпасах, беспилотниках, антидронових системах и поддержке украинской оборонной промышленности.

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С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 миллионов евро, по данным ведомства.

В январе в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы. Этот пакет помощи содержал беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для армии.

На прошлой неделе Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.