Німецькі активісти заявляють про перемогу у справі проти X Маска

Платформа соціальних мереж Ілона Маска X (Twitter) повинна оприлюднити інформацію, яка дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів.

Відповідну постанову виніс у п'ятницю німецький суд, повідомляє Reuters з посиланням на активістів, пише "Європейська правда".

Берлінський окружний суд виніс своє рішення у відповідь на термінову заяву, подану раніше цього тижня двома групами з захисту громадянських прав, які заявили, що їм потрібні дані, які дозволять їм відстежувати дезінформацію напередодні національних виборів у Німеччині 23 лютого.

"Суд зобов'язав Х надати доступ до всієї публічної інформації про Х, щоб можна було дослідити, чи має місце вплив на вибори", – йдеться в заяві German Society for Civil Rights (GFF), яке оголосило про рішення суду.

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"Це величезний успіх для свободи досліджень і для нашої демократії", – сказала Сімона Руф з GFF.

GFF та Democracy Reporting International стверджували, що згідно з європейським законодавством, X зобов'язана надавати доступ до інформації, яку можна легко дослідити та зіставити, наприклад, охоплення постів, кількість поширень та вподобань – інформації, яку теоретично можна отримати шляхом кропіткої роботи з тисячами постів, але на практиці неможливо отримати.

Постанова зобов'язує Х зробити ці дані доступними відтепер і незабаром після виборів.

Поширення неправдивої інформації та дезінформації про X викликає особливий інтерес з огляду на те, що його власник підтримує ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН"), яка посідає друге місце в опитуваннях після консерваторів.

"Тільки "АдН" може врятувати Німеччину", – написав Маск у січні перед тим, як взяти інтерв'ю у прямому ефірі у лідерки партії Аліс Вайдель.