Німецькі активісти подали до суду на Х Маска

Групи активістів подали до берлінського суду на соціальну мережу Ілона Маска X, звинувативши її в порушенні європейського законодавства напередодні парламентських виборів 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дві групи – Society for Civil Rights та Democracy Reporting International – заявили, що платформа X не надавала їм систематичного доступу до таких даних, як охоплення постів, кількість лайків та поширень.

"Інші платформи надали нам доступ для систематичного відстеження публічних дебатів на своїх платформах, але X відмовився це робити", – сказав Міхаель Маєр-Резенде з Democracy Reporting International у своїй заяві в середу, оголошуючи про позов.

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Групи заявляють, що мають право на отримання цих даних відповідно до Закону про цифрові послуги Європейського Союзу.

"Платформи соцмереж все частіше використовуються як зброя проти демократичних виборів. Ми повинні захищатися", – додала Сімона Руф з Society for Civil Rights.

З моменту поглинання колишнього Twitter Ілон Маск закрив більшість шляхів доступу, за допомогою яких в минулому можна було відстежувати поширення інформації на платформі, перетворивши цей доступ на платну послугу.

Ілон Маск, технологічний мільярдер, який став ключовою фігурою в адміністрації Трампа, втрутився в німецьку політику, закликавши німців голосувати за "Альтернативу для Німеччини".

У грудні Мерц назвав дії Маска в Німеччині "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.