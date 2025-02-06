Німецькі активісти подали до суду на Х Маска
Групи активістів подали до берлінського суду на соціальну мережу Ілона Маска X, звинувативши її в порушенні європейського законодавства напередодні парламентських виборів 23 лютого.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Дві групи – Society for Civil Rights та Democracy Reporting International – заявили, що платформа X не надавала їм систематичного доступу до таких даних, як охоплення постів, кількість лайків та поширень.
"Інші платформи надали нам доступ для систематичного відстеження публічних дебатів на своїх платформах, але X відмовився це робити", – сказав Міхаель Маєр-Резенде з Democracy Reporting International у своїй заяві в середу, оголошуючи про позов.
Групи заявляють, що мають право на отримання цих даних відповідно до Закону про цифрові послуги Європейського Союзу.
"Платформи соцмереж все частіше використовуються як зброя проти демократичних виборів. Ми повинні захищатися", – додала Сімона Руф з Society for Civil Rights.
З моменту поглинання колишнього Twitter Ілон Маск закрив більшість шляхів доступу, за допомогою яких в минулому можна було відстежувати поширення інформації на платформі, перетворивши цей доступ на платну послугу.
Ілон Маск, технологічний мільярдер, який став ключовою фігурою в адміністрації Трампа, втрутився в німецьку політику, закликавши німців голосувати за "Альтернативу для Німеччини".
У грудні Мерц назвав дії Маска в Німеччині "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.
Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.