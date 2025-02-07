Немецкие активисты заявляют о победе в деле против X Маска

Платформа социальных сетей Илона Маска X (Twitter) должна обнародовать информацию, которая позволит отслеживать распространение в сети информации, способной повлиять на результаты выборов.

Соответствующее постановление вынес в пятницу немецкий суд, сообщает Reuters со ссылкой на активистов, пишет "Европейская правда".

Берлинский окружной суд вынес свое решение в ответ на срочное заявление, поданное ранее на этой неделе двумя группами по защите гражданских прав, которые заявили, что им нужны данные, которые позволят им отслеживать дезинформацию накануне национальных выборов в Германии 23 февраля.

"Суд обязал Х предоставить доступ ко всей публичной информации о Х, чтобы можно было исследовать, имеет ли место влияние на выборы", – говорится в заявлении German Society for Civil Rights (GFF), которое объявило о решении суда.

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"Это огромный успех для свободы исследований и для нашей демократии", – сказала Симона Руф из GFF.

GFF и Democracy Reporting International утверждали, что согласно европейскому законодательству, X обязана предоставлять доступ к информации, которую можно легко исследовать и сопоставить, например, охват постов, количество распространений и предпочтений – информации, которую теоретически можно получить путем кропотливой работы с тысячами постов, но на практике невозможно получить.

Постановление обязывает Х сделать эти данные доступными отныне и вскоре после выборов.

Распространение ложной информации и дезинформации о X вызывает особый интерес ввиду того, что его владелец поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ"), которая занимает второе место в опросах после консерваторов.

"Только "АдГ" может спасти Германию", – написал Маск в январе перед тем, как взять интервью в прямом эфире у лидера партии Алис Вайдель.