Італія долучилась до французьких винищувачів у місії повітряного контролю НАТО в Балтії

У четвер, 28 листопада, на авіабазі Збройних сил Литви в Шяуляї відбулась церемонія передачі повноважень, де французькі військовослужбовці і новий контингент військовослужбовців ВПС Італії розпочали місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Про це написав литовський мовник LRT із посиланням на заяву директора департаменту оборонної політики Міністерства оборони Литви Вайдотаса Урбеліса, передає "Європейська правда".

Як передає мовник, італійці продовжать роботу своїх співвітчизників, які захищали повітряний простір Балтії протягом останніх чотирьох місяців, на винищувачах Eurofighter Typhoon. Також їх підтримають французькі ВПС винищувачами Rafale.

Відтак, як передають журналісти, обидві країни захищатимуть повітряний простір Литви вісьмома винищувачами протягом наступних чотирьох місяців.

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Фото: Міноборони Литви

Зазначається, що це вже сьомий раз, коли італійські ВПС беруть участь в місії в країнах Балтії, і восьмий раз, коли це роблять французи.

"Надійний захист повітряного простору НАТО в країнах Балтії є ключовим елементом стримування і оборони. Я дякую нашим союзникам, італійцям і французам, за їхню відданість безпеці нашого регіону", – заявив Урбеліс.

Країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті в альянс.

Фото: Міноборони Литви

З 2004 року патрулювання ведеться з Шяуляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі триває ремонт, опорна місія базується в латвійському Ліелварді.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас запросив Швецію розмістити свої винищувачі для здійснення місії повітряної поліції НАТО у Литві.

У липні інформували, що іспанських і португальських військових, які чотири місяці охороняли повітряний простір країн Балтії, змінили італійці.