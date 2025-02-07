С апреля авиация Польши будет круглосуточно дежурить в странах Балтии в рамках миссии НАТО

Военная авиация Польши будет круглосуточно дежурить в странах Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing с апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши, пишет "Европейская правда".

Как отметили в польском Минобороны, военные 32 тактической авиабазы завершили обучение и успешно прошли сертификацию.

Фото: Х

"Уже 1 апреля этого года они начнут круглосуточное дежурство в Литве, Латвии и Эстонии в рамках Baltic Air Policing", – рассказали в оборонном ведомстве.

Реклама:

Фото: Х

Как известно, воздушное пространство стран Балтии их союзники по НАТО патрулируют в рамках миссии Baltic Air Policing с 2004 года, польские военнослужащие участвуют в ней с 2006 года.

В июле информировали, что испанских и португальских военных, которые четыре месяца охраняли воздушное пространство стран Балтии, сменили итальянцы.

28 ноября на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляе состоялась церемония передачи полномочий, где французские военнослужащие и новый контингент военнослужащих ВВС Италии начали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.