Британія: скорочення іноземної допомоги США може стати "стратегічною помилкою"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі побоюється, що плани Дональда Трампа скоротити бюджет США на міжнародну допомогу можуть стати "великою стратегічною помилкою", якою скористається Китай.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю The Guardian.

Леммі нагадав про рішення попереднього британського уряду у 2020 році обʼєднати Міністерство міжнародного розвитку з МЗС, яке стало ударом по "м'якій силі" Британії зокрема в країнах, що розвиваються.

За його словами, рішення "призупинити фінансування в короткостроковій перспективі або попередити багатьох глобальних партнерів про це було великою стратегічною помилкою".

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"Допомога у розвитку залишається дуже важливим інструментом "м'якої сили". А за відсутності цієї допомоги... я б дуже хвилювався, що Китай та інші країни скористаються цією прогалиною", – додав глава МЗС Британії.

Леммі пообіцяв, що Британія "зробить все можливе, щоб пом'якшити" наслідки рішення Трампа, але "очевидно, що Сполучене Королівство не має ресурсів, доступних Сполученим Штатам".

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.