Британия: сокращение иностранной помощи США может стать "стратегической ошибкой"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми опасается, что планы Дональда Трампа сократить бюджет США на международную помощь могут стать "большой стратегической ошибкой", которой воспользуется Китай.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью The Guardian.

Лемми напомнил о решении предыдущего британского правительства в 2020 году объединить Министерство международного развития с МИД, которое стало ударом по "мягкой силе" Британии в частности в развивающихся странах.

По его словам, решение "приостановить финансирование в краткосрочной перспективе или предупредить многих глобальных партнеров об этом было большой стратегической ошибкой".

Реклама:

"Помощь в развитии остается очень важным инструментом "мягкой силы". А в отсутствие этой помощи... я бы очень волновался, что Китай и другие страны воспользуются этим пробелом", – добавил глава МИД Британии.

Лемми пообещал, что Британия "сделает все возможное, чтобы смягчить" последствия решения Трампа, но "очевидно, что Соединенное Королевство не имеет ресурсов, доступных Соединенным Штатам".

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество работников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.