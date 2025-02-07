ЗМІ: адміністрація Трампа має намір скоротити штат USAID з 10 тисяч до 290 осіб 

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню The New York Times від трьох джерел, обізнаних з планами адміністрації.

За словами співрозмовників, невеликий штат, який не планують скорочувати, включає співробітників, які спеціалізуються на охороні здоров'я та гуманітарній допомозі.

За словами двох людей, співробітники USAID наполягають на менш серйозних скороченнях і подали до Державного департаменту значно довші списки персоналу, який, на їхню думку, необхідний для виконання критично важливих програм.

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25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

В адміністрації американського президента Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення.

Співробітники USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

4 лютого Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.