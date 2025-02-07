Глава МЗС Британії сумнівається у "перемирʼї" в Україні в найближчі місяці

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі каже, що не бачить підстав для припинення вогню в Україні найближчим часом, бо в цьому не зацікавлений Владімір Путін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Глава МЗС Британії висловив сумнів у тому, що від "мирних переговорів" між Україною та Росією світ відділяють тижні.

"І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що Путін не демонструє абсолютно ніякої охоти до переговорів і до припинення цієї війни", – додав він.

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Леммі наголосив, що, як усвідомлюють в Україні, "не може бути ніякого припинення вогню до переговорів".

"Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", – зазначив міністр.

Новий президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про наміри якнайшвидше завершити війну в Україні, хоч і не розкривав, яким чином цього досягатиме.

Цього тижня речник російського правителя Дмитрій Пєсков уперше публічно визнав контакти Кремля з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Це сталось після того, як сам Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".