Глава МИД Британии сомневается в "перемирии" в Украине в ближайшие месяцы

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми говорит, что не видит оснований для прекращения огня в Украине в ближайшее время, потому что в этом не заинтересован Владимир Путин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Глава МИД Британии выразил сомнение в том, что от "мирных переговоров" между Украиной и Россией мир отделяют недели.

"И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакой охоты к переговорам и к прекращению этой войны", – добавил он.

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Лемми подчеркнул, что, как осознают в Украине, "не может быть никакого прекращения огня до переговоров".

"Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин пока не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев", – отметил министр.

Новый президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерениях как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя и не раскрывал, каким образом этого будет достигать.

На этой неделе пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков впервые публично признал контакты Кремля с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как сам Трамп сказал, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".