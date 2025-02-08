В аеропорту Софії затримували рейси через невідомий дрон

В аеропорту болгарської столиці Софії напередодні увечері затримали шість рейсів через невідомий безпілотник.

Про це NOVA повідомили в аеропорту, пише "Європейська правда".

У зв'язку з інцидентом посадка трьох рейсів була затримана на 20 хвилин, а зліт ще трьох рейсів – на 30 хвилин.

У Міністерстві внутрішніх справ Болгарії зазначили, що поліція досі шукає власника дрона.

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Під наглядом прокуратури міста Софії відкрито досудове провадження за фактом злочину проти транспорту і комунікацій. Цією справою також займуться болгарські спецслужби.

Нагадаємо, Сейм Латвії 23 січня ухвалив у першому читанні поправки до закону, що наділяють поліцію правом збивати або приземляти невідомі дрони.

Німецький уряд підтримав надання армії дозволу збивати невідомі безпілотники.