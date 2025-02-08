В аэропорту Софии задерживали рейсы из-за неизвестного дрона

В аэропорту болгарской столицы Софии накануне вечером задержали шесть рейсов из-за неизвестного беспилотника.

Об этом NOVA сообщили в аэропорту, пишет "Европейская правда".

В связи с инцидентом посадка трех рейсов была задержана на 20 минут, а взлет еще трех рейсов – на 30 минут.

В Министерстве внутренних дел Болгарии отметили, что полиция до сих пор ищет владельца дрона.

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Под надзором прокуратуры города Софии открыто досудебное производство по факту преступления против транспорта и коммуникаций. Этим делом также займутся болгарские спецслужбы.

Напомним, Сейм Латвии 23 января принял в первом чтении поправки к закону, наделяющие полицию правом сбивать или приземлять неизвестные дроны.

Немецкое правительство поддержало предоставление армии разрешения сбивать неизвестные беспилотники.