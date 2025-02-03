В Придністров'ї припинили віялові відключення світла після подачі газу завдяки ЄС і Кишиневу

Після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

Про це, як пише "Європейська правда", розповіли на засіданні місцевого оперативного штабу 3 лютого, повідомило молдовське видання Newsmaker.

З другої половини дня 1 лютого у Придністров'я почали надходити обсяги газу, призначені для споживачів. Після цього запустили виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС і систему теплопостачання в Придністров'ї. Це дозволило вже 1 лютого припинити віялові відключення електрики для споживачів.

Опалення є майже в усіх багатоквартирних будинках у містах і районах.З 28 лікарень, поліклінік і закладів соцзабезпечення у 26 запущено опалення.

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Що стосується подачі газу, то, за словами придністровської влади, "на сьогодні це – найважча ситуація, оскільки для пуску газу в будинки потрібно зайти в кожне приватне домогосподарство". У підсумку подачу газу відновили в містах регіону – у 2707 із 20 тисяч, у селах – 8938 споживачам із 46 тисяч.

Придністровська влада очікує, що до кінця тижня фахівці завершать із подачею газу всім споживачам.

У неділю, 2 лютого, в регіоні через зменшення використання обігрівальних приладів кількість аварій на електромережах скоротилася до 27, без світла залишалися 653 побутових абоненти.

На засіданні придністровського Оперативного штабу лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський подякував владі і фахівцям Кишинева за допомогу в подачі газу в регіон.

Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну до Придністров’я, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". З того часу у регіоні почалась глибока енергетична криза.

Минулого тижня Молдова оголосила про остаточну домовленість з ЄС стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

1 лютого компанія "Молдовагаз" почала постачання першого обсягу в 3 мільйони кубометрів газу до Придністров’я.